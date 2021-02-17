Стало известно, кто будет новым министром культуры Самарской области

Татьяна Мрдуляш родилась 2 января 1986 года

17 февраля, на заседании правительства самарской области губернатор Дмитрий Азаров представил членам совета нового министра культуры региона Татьяну Мрдуляш. Об этом редакции «КП-Самара» рассказали в областном правительстве.

Татьяна Мрдуляш с 2015 года работала в Третьяковской галерее, а последние годы занимала там пост заместителя генерального директора по развитию одного из ведущих музеев нашей страны и мира.

- Татьяна Павловна - один из вдохновителей проекта по созданию филиала Третьяковской галереи здесь, в Самаре. Рассчитываю, что до конца этого года мы доведем работы до конца, а в начале года 2022 откроем в полной мере филиал Третьяковской галереи, - отметил Дмитрий Азаров.

Татьяна Мрдуляш участвовала во многих культурных событиях Самары, например, «ВолгаФест». По словам губернатора, новый министр культуры хорошо знакома с жизнью города и имеет множество идей и проектов, которые могут быть воплощены на самарской земле.

Напомним, что Татьяна Мрдуляш сменила на посту Бориса Илларионова, который был министром культуры Самарской области с 2019 года. Как рассказали в правительстве, решение об отставке Илларионов принял самостоятельно.