Жители Зубчаниновки добились приостановки принятия решения об отмене автобуса №7

Чиновники отложили идею объединения двух муниципальных автобусов в Зубчаниновке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары опубликовали проект постановления, в котором было сказано, что некоторые муниципальные маршруты хотят оптимизировать. Таким образом, было запланировано объединение автобусов №7 и №65 с автобусами, которые дублируют их маршруты.

- Такое решение было принято с учётом заявлений перевозчиков, которые пожаловались на отсутствие устойчивого пассажиропотока на маршрутах, - отметили чиновники.

Местные жители остались недовольны таким решением горадминистрации. Заявления, что данная реорганизация улучшит транспортную доступность в Зубчаниновке и обеспечит ритмичность транспорта с постоянным интервалом, не смогли переубедить местных жителей и еще больше вызвали шквал негатива в социальных сетях.

17 февраля, представители департамента транспорта Самары в своем твиттере, в ответ на очередной вопрос о поводу объединения и отмены автобуса №7, ответили, что изменения по работе общественного транспорта в Зубчаниновке в настоящее время приостановлены, а ситуация дополнительно изучается. Чиновники рассказали, что в настоящее время транспорт в поселке ходит по прежнему расписанию.