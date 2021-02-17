Гид по подаркам в Билайн: скидки на Samsung и Яндекс.Станция Мини в подарок

Новые флагманы с выгодой до 24 000 рублей

Специально к предстоящим праздникам Билайн составил гид по акциям и выгодным предложениям.

2в1: виртуальный помощник в каждый дом

Выбирая подарки другим, не нужно забывать и о себе. Поэтому при покупке Samsung Galaxy A31 или Samsung Galaxy A71 в комплекте с услугами связи можно получить в подарок умную колонку Яндекс.Станцию мини с голосовым помощником Алисой внутри.

Умная колонка поможет управлять домом, выберет подходящую под настроение музыку или фильм, развлечет детей или просто подскажет рецепт нового блюда.

В качестве подарка, если станция уже есть, также можно выбрать и другие полезные гаджеты из специального перечня, среди которых беспроводные наушники, фитнес-трекер и умные часы.

Более подробная информация об акции и составе комплекта доступна на сайте (в слово «сайте».

Скидки до 45%

В тренде последнего времени – смартфоны с большими экранами, которые создают ощущение полного погружения в контент, будь то новая игра или любимый фильм. Немаловажную роль играют и наличие нескольких камер в устройстве, а также мощный аккумулятор, который выдержит активный режим использования смартфона.

В Билайн действуют скидки до 45% на сразу 12 моделей смартфонов Samsung Galaxy при покупке в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами.

Новые флагманы с выгодой до 24 000 рублей

Специальные условия действуют также и на недавно вышедшие Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S21 Ultra. Обменять свой старый смартфон можно с выгодой до 24 000 рублей с учетом всех скидок при покупке одной из этих новинок в комплекте с аксессуарами.

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