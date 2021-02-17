Агрогрогресс или стартап? Какие меры поддержки доступны самарским фермерам в 2021 году

Самарцам помогут заработать на сельском хозяйстве

В Самарской области в 2021 году продолжат развивать сельское хозяйство, в приоритете – животноводство. На решение задач по отрасли выделят более 2 млрд рублей, 870 млн из них – из регионального бюджета. На какие меры поддержки могут претендовать фермеры в этом году, разобралась «КП-Самара». Так, сегодня для фермеров доступны такие мероприятия, как «Агростартап» и «Семейная ферма». На первое мероприятие выделено 39,83 млн рублей, на семейные фермы – 123,36 млн рублей. Все на условиях софинансирования из регбюджета.

Также минсельхоз РФ ввел новую меру поддержки – грант «Агропрогресс». Он доступен для сельхозпроизводителей (ООО, товариществ, партнерств), которые за отчетный финансовый год имели доход не более 120 млн рублей. В конкурсе не могут участвовать ЛПХ, КФХ и сельхозкооперативы. Получить грант можно в сумме до 30 млн рублей в следующем соотношении: 70% - инвестиционный кредит (в любом банке)+ 25% (сумма гранта до 30 млн. рублей) + 5% собственные средства заявителя.

Самарские фермеры уже успели оценить возможности новых мер поддержки. Своим опытом поделилась Надежда Кузнецова, директор ООО «Ветерок», участник кооператива в микрорайоне Волжский. Она рассказала, что сначала внимательно изучила опыт кооперативов и приняла положительное решение после того, как увидела первые результаты реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках нацпроекта кооперативам возмещают до 50% затрат на приобретение техники и оборудования.

- Главным для нас стала возможность сэкономить половину стоимости на приобретении современного оборудования для переработки. И чуть больше года назад на базе 8 хозяйств мы организовали свой кооператив. За этот недолгий срок уже на собственном опыте прочувствовали пользу и выгоду от совместной работы. Мы снизили затраты на производство кормов, зато рентабельность предприятия выросла. Стало легче выйти на самарский рынок, интерес покупателя к местной продукции вырос. Оказанная государственная поддержка позволяет нам уверенно работать сегодня и строить планы по развитию на ближайшую перспективу, - подчеркнула она.