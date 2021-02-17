В Самарской области пересчитали стандарт для расчета субсидий за ЖКУ

Стандарт стоимости ЖКУ устанавливается ежегодно и является базой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, которым положена компенсация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 февраля в правительстве Самарской области состоялось заседание, на котором обсудили изменения регионального стандарта стоимости ЖКУ. На сегодняшний день в Самарской области 36 354 получателей субсидий за услуги ЖКХ.

Как рассказала руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина, 27 декабря прошлого года был установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Самарской области, а также пересчитан и размер регионального стандарта. В Самаре, Жигулевске и в Кошках также пересчитали региональный стандарт для нанимателей жилых помещений.

- Мы традиционно оказываем меры поддержки населению по оплате услуг ЖКХ по обозначенным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством. И по мере индексации, которая происходит по тарифам, мы, естественно, увеличиваем и уровень мер поддержки на оплату услуг ЖКХ нуждающимся гражданам, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Заместитель министра социально-демографической и семейной политики региона Олег Рубежанский заверил, что средства на выплату компенсаций за услуги ЖКХ предусмотрены в бюджете до конца года. На эти цели было выделено более миллиарда рублей.