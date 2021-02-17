В Самарской области рассказали, как помогают безработным гражданам стать самозанятыми

В Самарской области помогают стать самозанятыми

В Самарской области поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан является одним из приоритетных направлений государственной политики. Безработным гражданам служба занятости помогает стать самозанятыми. Тем более в регионе есть целый комплекс мер поддержки для таких граждан - ими можно воспользоваться бесплатно или на льготных условиях.

- За последние 5 лет в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 2020 субъектов малого предпринимательства. В 2020 году индивидуальными предпринимателями стали 378 человек, - рассказали власти.

Центры занятости проводят ряд информационно-организационных мероприятий, которые позволяют безработным определить свои потенциальные возможности и получить практические навыки ведения своего бизнеса. Также таким гражданам предоставляют единовременную помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (58800 рублей), а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (822,3 рубля).

Такой помощью воспользовалась жительница Жигулевска Екатерина Левина. Ей помогли разобраться и в мерах поддержки, и составить бизнес-план. Встать на ноги помогла и финансовая помощь.

- В Жигулевске услуги по обучению английскому языку востребованы у родителей детей как школьного, так и дошкольного возрастов. Давно задумывалась об открытии собственного клуба английского языка. Обратилась в городской центр занятости, специалисты рассказали о мерах поддержки, помогли полуфить финансовую помощь. Средства потратила на приобретение оргтехники, методических пособий и игр. Клуб начал работать совсем недавно, с декабря, а сейчас его посещают уже 20 детей в возрасте от 5 до 14 лет, - рассказала она.