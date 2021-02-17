34-летняя дочь Ольги Голодец заняла кресло министра культуры Самарской области

Новому министру культуры Самарской области 34 года

Дочь экс вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец подвинула министра культуры Самарской области Бориса Илларионова. Как стало известно 17 февраля, чиновник покинул свое место в правительстве региона, по словам губернатора Дмитрия Азарова это было личным решением Илларионова. Новым министром культуры Самарской области стала 34-летняя Татьяна Мрдуляш.

- Татьяна Павловна один из вдохновителей проекта по созданию филиала Третьяковской галереи в Самаре. Рассчитываю, что до конца года мы доведем все строительные работы на этом объекте до завершения, и уже до конца 2022 года филиал заработает в полной мере, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя новое назначение.

Экс-министра Дмитрий Азаров поблагодарил за работу и даже вручил ему благодарственное письмо за вклад в развитие культуры региона. Кто такая Татьяна Мрдуляш и чего ждать от нее на новой должности, мы разобрали в отдельном материале. Юрист по образованию, она в конце 2020 года покинула место в Третьяковке и уже тогда анонсировала изменения в своей жизни, намекнув, что ее ждут новые горизонты.