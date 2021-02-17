Самарские коммунальщики рассказали, когда устранят прорыв в Зубчаниновке

Из-за прорыва в Зубчаниновке возникли проблемы с движением Фото: скриншот

В ночь на 17 февраля в Самаре на Зубчаниновском шоссе произошла коммунальная авария, в результате которой улицу затопило, а транспорт пустили в объезд аварийного участка. В настоящее время коммунальную аварию устраняют сотрудники РКС-Самара, которые рассказали о сроках окончания аварийных работ.

- В данный момент установлено место течи, ведутся работы по раскопке земли вокруг. Как только рабочие докопаются до трубы и определят характер повреждения трубопровода, станет примерно понятно, сколько времени потребуется для устранения прорыва, - сообщили корреспонденту КП-Самара в пресс-службе РКС-Самара.

Напомним, что из-за сбоя на водопроводной линии диаметром 200 мм в районе Зубчаниновского шоссе, 124 с 6 утра в ближайших домах было отключено холодное водоснабжение. По словам коммунальщиков, холодную воду в дома вернут после окончания аварийно-ремонтных работ на месте коммунальной аварии.