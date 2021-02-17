За сутки скончалось три человека в возрасте от 59 до 80 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области опубликовал подробности о новых заболевших в регионе на 17 февраля 2021 года. За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели еще 294 человека.

Большинство заболевших вновь зарегистрировано в Самаре – 96 случаев, в Тольятти за сутки коронавирусом заболели 84 человека. В Красноярском районе и в Чапаевске по 19 инфицированных за сутки, а в Сызрани 9 новых заболевших.

263 человека узнали о своей болезни после того, как были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 31 зараженный не имел никаких клинических проявлений заболевания.

С нарастающим итогом в Самарской области с начала пандемии скончались 896 человек, у которых был подтверждён коронавирус. В том числе, за минувшие сутки, скончались три женщины в возрасте 59, 69 и 80 лет. Все они при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы.