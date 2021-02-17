Учебник для студентов и работников химической промышленности издан при поддержке ПАО "ТОАЗ"

Учебник будут использовать на предприятии, также его получат крупные российские университеты Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Тольятти представили учебник "Процессы и аппараты химической технологии", изданный при поддержке ПАО "ТОАЗ", предназначенный для студентов и работников предприятия химической промышленности.

Автором является кандидат химических наук, доктор технических наук, доцент по экологии, начальник отдела по разработке и защите объектов интеллектуальной собственности "Тольяттиазота" Сергей Афанасьев.

"Ко мне обратились представители предприятия, которые хотели повысить профессиональный уровень работников на заводе. Я с радостью принял предложение и постарался включить в учебник многочисленные инновационные решение, которые были реализованы на предприятии за многолетнюю работу", - рассказал Афанасьев.

Учебник посвящен основным процессам и аппаратам химических технологий, материалам для изготовления технологического оборудования, используемого в процессах добычи, хранения и переработки сырья. Включает многочисленные примеры, позволяющие глубже изучить дисциплину.

Учебник получат ведущие библиотеки Москвы, Российский химико-технологический университет им. Менделеева, Самарский Государственный Технический университет, Самарский национальный исследовательский университет им. Королева, казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева.

Также учебник будет использоваться в образовательных программах предприятия для повышения квалификации сотрудников.