Самарская прокуратура ищет виноватых в прорыве водопровода в Зубчаниновке

Из-за прорыва на дорогах образовалась наледь Фото: скриншот

Сотрудники прокуратуры подключились к ситуации с прорывом водопровода в Зубчаниновке. Авария произошла 17 февраля в районе пересечения Зубчаниновского шоссе и Конного проезда. Из-за случившегося было даже перекрыто движение автомобилей.

- В результате аварии без холодного водоснабжения остались 25 многоквартирных домов. Горячее водоснабжение и отопление осуществляются в штатном режиме. 22 дома подключены к резервной линии водоснабжения, остальным 3 объектам обеспечивается бойлерная подача воды, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Самарской области.

Работы по устранению прорыва продолжаются. Коммунальщики, как уже писали журналисты "КП-Самара", пытаются найти источник повреждения. Сразу после того, как представители РКС закончат свои работы, будут приняты меры по ликвидации наледи, которая образовалась на дороге в результате происшествия.

В надзорном ведомстве добавляют, что уже начата проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям ответственных лиц. Если выявят нарушения, то они будут наказаны.