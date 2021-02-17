Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

За минувшие сутки в Самаре на дорогах использовали более 100 тонн реагентов

На уборку улиц выпустили около 500 единиц техники
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
На уборку улиц вышло около 500 единиц техники

На уборку улиц вышло около 500 единиц техники

В Самаре в минувшие сутки на дорогах города использовали более 100 тонн реагента. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Очищать улицы от снега вышли 363 человека и 487 единиц техники. На полигоны с городским улиц вывезли 9,5 тыс. тонн снега.

Ранее в городе жители жаловались на слишком большое количество реагентов. Горожане отмечали, что с ними дороги также остаются скользкими, кроме того, постоянно мокрая от реагентов дорога отражает свет, из-за чего снижается видимость. В мэрии обещали рассмотреть новые варианты на следующую зиму.

Помимо большого количества снега на дорогах, в городе в последние дни сохраняется сильный мороз, из-за чего был объявлен желтый уровень опасности.