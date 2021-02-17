За минувшие сутки в Самаре на дорогах использовали более 100 тонн реагентов

На уборку улиц вышло около 500 единиц техники

В Самаре в минувшие сутки на дорогах города использовали более 100 тонн реагента. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Очищать улицы от снега вышли 363 человека и 487 единиц техники. На полигоны с городским улиц вывезли 9,5 тыс. тонн снега.

Ранее в городе жители жаловались на слишком большое количество реагентов. Горожане отмечали, что с ними дороги также остаются скользкими, кроме того, постоянно мокрая от реагентов дорога отражает свет, из-за чего снижается видимость. В мэрии обещали рассмотреть новые варианты на следующую зиму.

Помимо большого количества снега на дорогах, в городе в последние дни сохраняется сильный мороз, из-за чего был объявлен желтый уровень опасности.