В Самаре мигранта арестовали по подозрению в сексуальном насилии над 4-летним ребенком

Как давно парень приехал в Самару, пока не известно Фото: Соцсети

Вчера в Самаре избрали меру пресечения для парня, которого подозревают в насилии над ребенком. Его жертве – 4 года и 7 месяцев. Девочка жила по соседству со знакомой подозреваемого.

- Преступление было совершено 14 февраля в Красноглинском районе Самары, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в следствии. – Подозреваемого задержали на следующий день. Никаких показаний он пока не дает.

Вчера в Самаре следствие просило суд отправить его в СИЗО, оснований для этого масса: подозрение в совершении тяжкого преступления, гражданство другой страны, отсутствие постоянного места жительства и официальной регистрации в России. Суд ходатайство следствия удовлетворил и парня арестовал.

На данный момент известно, что ему 26 лет, он родился в Таджикистане, 14 февраля приходил в гости ко своей знакомой, которая живет рядом с пострадавшей. Каким образом парень добрался до девочки и где в это время была ее мама, предстоит выяснить следствию. В соцсетях страничка парня забита признаниями в любви своей маме, есть также несколько фото в строительной каске.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре бездомный мигрант надругался над 4-летней девочкой

По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан (подробности)