Стали известны причины коммунальной аварии в Зубчаниновке

В Самаре продолжают устранять коммунальную аварию в Зубчаниновке

В поселке Зубчаниновка в Самаре продолжают устранять коммунальную аварию, в результате которой затопило улицу. Как сообщили изданию в "РКС-Самара", произошел перелом трубы, сейчас специалисты меняют часть трубы длиной 3 метра.

Работы осложняются, поскольку из-за большого количества воды в яме грунт не могут зафиксировать, и он постоянно обрушается. Повреждена труба диаметром 200 мм. Из-за аварии в трех домах на Зубчаниновском шоссе отключено холодное водоснабжение.

В районе поврежденного участка перекрыто движение транспорта, на дороге скапливается пробка.

К ситуации подключились сотрудники прокуратуры, которые выясняют, кто виноват в произошедшем.