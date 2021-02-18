Черная жемчужина ЯФО: садоводы Самарской области поделились с иностранными коллегами секретами богатого урожая смородины

Фото предоставлено ОАО «Сургутское».

Как повысить урожайность черной смородины, где взять качественный посадочный материал? Эти и другие вопросы обсудили садоводы России, Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Франции и других стран на круглом столе, организованном Ягодным союзом РФ.

Сегодня доля импорта черной смородины составляет 67% от общего объема ягоды, потребляемой в России. Еще 30 лет назад ситуация была иной. Снижение производства черной смородины произошло в 90-е годы, и лишь в последние несколько лет российские садоводческие предприятия и фермерские хозяйства начали возрождать ее производство. В каком состоянии сейчас находится отрасль, обсудили в рамках прошедшей встречи.

Исполнительный директор ОАО «Сургутское» Елена Кардаполова рассказала о ресурсосберегающей технологии возделывания черной смородины, которая применяется в садах компании в Сергиевском и Кошкинском районах Самарской области и Спасском районе Пензенской области. Сегодня плодоносящая смородина занимает около 60 гектаров, в нынешнем году будет заложено еще 8.

«Сургутское» полностью обеспечивает себя посадочным материалом: в Кошкинском плодопитомнике ежегодно выращиваются до 70 тысяч молодых саженцев смородины сортов Черный жемчуг, Тамбовская, Зеленая дымка, Любава, Бобровая, Валовая и Краса Алтая. Для этого осенью под мульчирующий материал с капельным поливом высаживаются черенки, а через год они готовы к высадке в ягодник. Плодоносить молодой ягодник начинает через 2-3 года, но все это время за ним приходится ухаживать. Плодоносящий сад также требует ухода. Ягоды с кустарников, не достигших 6-летнего возраста, собираются только вручную, иначе можно навредить молодым растениям. Уборка урожая с помощью ягодоуборочного комбайна – не выход. Ягода очень нежная, легко теряет привлекательный вид. Поэтому вопрос нехватки рабочих рук стоит крайне остро.

Фото предоставлено ОАО «Сургутское».

В связи с карантинными мерами въезд рабочей силы из стран Ближнего зарубежья ограничен, новый регламент Минтруда РФ о въезде иностранных работников весьма обременителен для работодателя. В крайнем случае предприятие может просто не успеть собрать ягоды и плоды в полном объеме.

Кстати, в 2020 году в садах «Сургутского» собрано более 70 тонн черной смородины, 90% реализовано в свежем виде, остальное переработано в варенье, джемы и замороженные полуфабрикаты под маркой «ЯФО».