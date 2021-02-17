Новая министр культуры рассказала, что приехала в Самарскую область по любви

В Самарской области Татьяна Мрдуляш возглавила министерство культуры

Новый министр культуры Татьяна Мрдуляш рассказала, что решение приехать в Самарскую область она приняла по любви. Ей понравилась Самара, когда она приезжала сюда несколько лет назад по делам Третьяковской галереи.

"Город динамичный, очень энергетически заряженный, интересный - здесь много чего происходит. Здесь интересные люди. С другой стороны, во всей этой суете и динамике, ты оказываешься около Волги. И это потрясающее ощущение, которое не воспроизводится ни в одном другом месте", - рассказала Мрдуляш.

Министр надеется, что в ближайшее время культура станет неотъемлемой частью каждого жителя Самарской области, будь то отдаленные районы или города региона. "Я надеюсь, что все будут ходить в театры, музыкальные залы, в клубы, на концерты, в музеи. Это очень важно, потому что культура делает жизнь людей лучше, заставляет по-другому смотреть на мир", - сказала Мрдуляш.

О том, что дочь экс вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец 34-летняя Татьяна Мрдуляш возглавила региональное министерство, стало известно в среду, 17 февраля. На этом посту она сменила Бориса Илларионова, который ушел в отставку по собственному желанию.