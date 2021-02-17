Порыв на водопроводе в Зубчаниновке могут устранить до 21:00

В Самаре устраняют коммунальную аварию в Зубчаниновке

В Самаре коммунальную аварию в поселке Зубчаниновка могут устранить до 21:00. Об этом "КП-Самара" сообщили в Самарских коммунальных системах.

Из-за порыва на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм затопило участок Зубчаниновского шоссе, без воды остались несколько домов. Специалистам нужно заменить трехметровую трубу, но работы осложняются из-за большого скопления воды в яме, из-за чего постоянно обрушается грунт.

Сейчас работы на месте продолжаются, ориентировочно, их закончат сегодня до девяти вечера. В районе поврежденного участка перекрыто движение транспорта, из-за чего были крупные заторы.