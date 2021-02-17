В Самаре горит торговый павильон на продуктовом рынке. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный пожар произошел на продуктовом рынке в Самаре в среду, 17 февраля. Горит торговый павильон на площади в 1,5 тыс. кв. метров на продуктовом рынке, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 19:37. Горит торговый павильон на улице Магистральной в Кировском районе. В 20:46 был объявлен повышенный ранг пожара, наращиваются силы и средства для его ликвидации. На место направлен пожарный поезд.

По данным на настоящий момент, погибших и пострадавших на пожаре нет.

Ранее в исторической части Самары произошел пожар, горели сараи на улице Самарской.