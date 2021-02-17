Дмитрий Азаров обсудил с "ресурсниками" план обновления коммуникаций в Самарской области

В Самаре ресурсники запланировали обширное выполнение инвестпрограмм

Губернатор Самарской области провел совещание с руководителями ресурсных организаций. На нем обсуждали инвестиционные программы по замене коммуникаций, строительству объектов жизнеобеспечения. Так, глава региона отметил, что ранее наполнение инвестиционных программ было на низком уровне. Были и случаи, когда запланированные к реализации по нацпроектам объекты не обеспечивались инженерной инфраструктурой.

- Коллеги, надеюсь, это все в прошлом. Сейчас у нас есть стратегические задачи, например, по комплексному развитию территорий и реновации исторического центра Самары, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Одним из важных вопросов, который подняли на совещании, стала синхронизация усилий властей и ресурсных компаний для ускорения реновации исторического центра. Также министр ЖКХ Александр Мордвинов доложил, что большинство компаний выполнили свои инвестпрограммы на 100%. В свою очередь власти также оказывают им помощь, например, в собирании задолженности.

- К сожалению, в какой-то период главы муниципальных образований посчитали, что вопрос оплаты за коммунальные услуги – это не их поле деятельности. Еще раз хочу сказать: это не так. Я работал в должности главы, и мы еженедельно контролировали ситуацию по сбору платежей. Сейчас вы видите, что активно в этот вопрос включились и правоохранительные органы. Только за последнее время порядка 11 уголовных дел возбуждено, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Все программы на 2021 год были озвучены, губернатор поставил цель, чтобы все работы проводились синхронно, чтобы ради перекладки разных труб дорогу не вскрывали несколько раз.