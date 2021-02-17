Депутаты «Единой России» 23 февраля возложат цветы к мемориалам во всех регионах

Депутаты «Единой России» в День защитника Отечества почтут память героев Великой Отечественной войны

Депутаты «Единой России» в День защитника Отечества 23 февраля почтут память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятникам и мемориалам по всей стране. Об этом сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи Президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.

«Призываю всех в этот день не митинги проводить и политические акции, а присоединиться к нам и вместе отдать дань уважения поколению победителей», – сказал парламентарий.

В День защитника Отечества депутаты всех уровней в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны.

«Россия – страна, где чтят историческую память, а история не переписывается в угоду фальсификации и популистским мнениям. Мы чтим всех известных и безымянных героев: наших современников - военных, пожарных, врачей, полицейских - людей, стоящих на страже мира, порядка России и наших священных солдат Великой Отечественной войны. Не сомневаюсь, что и в городах, и в селах Самарской области эта акция будет поддержана – волонтерами, партийцами, всеми жителями», - уверен депутат-волонтер Волжского района Самарской области Максим Кануев.