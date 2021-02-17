Появилось видео пожара на продуктовом рынке в Самаре

Пожар произошел на рынке "Ракита" Фото: Наталья АРТЯКОВА

Появилось видео пожара на продуктовом рынке "Ракита" на улице Магистральной в Самаре. Вечером в среду, 17 февраля, там загорелись торговые павильоны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По последним данным, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. метров. Объявлен повышенный ранг вызова, на месте наращиваются силы и средства для ликвидации огня, направлен пожарный поезд.

Как сообщает с места событий корреспондент "КП-Самара", угрозы обрушения конструкций нет, открытое горение не наблюдается, однако в некоторых контейнерах плотное задымление. По предварительным данным, угрозы распространения нет.

Ликвидация пожара продолжается, на настоящий момент погибших и пострадавших нет.

Ранее в исторической части произошел пожар, на улице Самарской загорелись сараи.