Пожар произошел на рынке "Ракита" в Самаре Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре ликвидировали крупный пожар на рынке "Ракита". Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел вечером в среду, 18 февраля. Горел торговый павильон на площади в 1,5 тыс. кв. метров. Был объявлен повышенный ранг вызова, на место направлялось два пожарных поезда. Ситуация осложнялась тем, что на месте не было остаточного количества воды, кроме того, пожарные работали при низкой температуре воздуха - в среду вечером в Самаре было -21.

Пожар ликвидировали в ночь на четверг, 18 февраля, в 2:36. На месте работали 143 человека и 50 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было. Причины случившегося выясняются.

Утром в четверг все еще было перекрыто движение на улице Магистральной, на территорию около рынка никого не пускали, по имеющимся данным, спасатели работали на месте происшествия до раннего утра.