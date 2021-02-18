В Самаре утром 18 февраля -23: как учатся в морозы школьники

Все школьники не учатся при -30 градусах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утром 18 февраля -23 градуса по данным Приволжского УГМС. Как сообщают в региональном министерстве образования и науки, занятия в школах могут отменить для 1-4 классов при -25 градусов, для 1-8 классов - при -27, для 1-11 классов - при -30 градусов.

По данным синоптиков, в Тольятти в разных районах утром от -26 до -29 градусов, в Новокуйбышевске - 33 градуса.

Окончательное решение от отмене занятий принимает директор школы, однако, школа продолжает обычную работу в любом случае, и если дети все-таки приходят в школу независимо от морозов, с ними должны будут проводить уроки и обеспечивать питание.