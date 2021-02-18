Экс-министр спорта Самарской области Шляхтин получил дисквалификацию

Дмитрий Шляхтин долгое время возглавлял министерство спорта в Самарской области

В подразделение по обеспечению целостности легкой атлетики Athletics Integrity Unit (AIU) Международной федерации легкой атлетики объявили о дисквалификации на четыре года бывшего президента ВФЛА и экс-министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина. Об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Решение принято в отношении Шляхтина и еще нескольких бывших сотрудников федерации из-за дела прыгуна Данилы Лысенко.

В августе 2018 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация завела дела в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил. Как выяснилось, спортсмен представлял фиктивные документы о прохождении допинг-контроля. Считается, что руководство ВФЛА, в том числе, Шляхтин, были в курсе ситуации.

В ноябре 2019 года AIU обвинило ВФЛА и нескольких должностных лиц, в том числе, Шляхтина, в нарушениях антидопинговых правил. Дисциплинарный трибунал признал Шляхтина виновным в фальсификации документов и отказе сотрудничать при расследовании.

В ноябре Шляхтин покинул пост министра спорта Самарской области, который занимал с 2012 года.