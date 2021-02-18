Самарский видеоблогер показал строительство моста через Волгу у Климовки

В Самарской области строится мост через Волгу

Самарский видеоблогер Александр Карягин показал, как строится мост через Волгу в районе Климовки. Видео он разместил на своем YouTube-канале.

Строительство моста в составе транспортного коридора "Европа-Западный Китай" началось в конце 2019 года. Маршрут пройдет через Самарскую область по мосту через Волгу в обход Тольятти. Ожидается, что с появлением моста повысится транспортная доступность и интерес инвесторов к особой экономической зоне "Тольятти", в целом возрастет количество автоперевозок через регион. Строительство планируется завершить до 2024 года.

В декабре прошлого года на площадке упал строительный кран, в результате чего погибли два человека, еще трое пострадали.

Сейчас строительство моста продолжается, ожидается, что в апреле будет завершена пятая часть работ.