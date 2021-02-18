Порыв на водопроводе в Зубчаниновке устранили

Водоснабжение в поселке Зубчаниновка восстановили

В Самаре в поселке Зубчаниновка восстановили водоснабжение, отключенное из-за порыва трубопровода. Об этом "КП-Самара" сообщили в Самарских коммунальных системах.

Авария произошла в среду, 17 февраля, на Зубчаниновском шоссе. Специалисты выявили повреждение на трубопроводе холодного водоснабжения диаметров 200 мм. Без воды остались несколько домов, участок проезжей части оказался затоплен.

Работы на месте осложнялись из-за холодной погоды и большого количества воды. В итоге специалисты "РКС-Самара" заменили трехметровую трубу.

В 0:50 в ночь на четверг, 18 февраля, водоснабжение было восстановлено. Ночью работники очищали образовавшуюся наледь, а также провели испытания на участке.