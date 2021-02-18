Депутаты Самарской губернской думы оценили разработки ученых СамГУПС

Фото пресс-службы СамГУПС

В Самарском государственном университете путей сообщения прошли сразу две выставки, посвященные научно-техническим проектам в области транспорта. Их открытие приурочили ко Дню российской науки.

Представленные проекты оценили, в том числе, участники выездного заседания профильных комитетов Самарской губернской думы, которое прошло в СамГУПС накануне.

Как пояснил и.о. первого проректора СамГУПС Виталий Асабин, научно-технические проекты и разработки вузовского сообщества в области транспорта, в том числе представленные на выставках, имеют высокий уровень технологической готовности, они доказали свою востребованность на практике и буквально в одном шаге от реализации. Совместные проекты студентов, аспирантов и преподавателей вуза проработаны до мелочей, просчитана и их стоимость, окупаемость и срок эксплуатации.

Особый интерес гостей выставки вызвали VR-технологии, разрабатываемые на кафедре «Мехатроника, автоматизация и управление на транспорте» (МАУТ). В особенности тренажеры виртуальной реальности, программное обеспечение для тренажеров по подготовке проводников пассажирских вагонов и монтеров пути. Виртуальная среда позволяет наглядно отработать навыки и порядок действий, без дополнительного оборудования.

По итогам 2020 года СамГУПС получил 25 патентов, в том числе 13 на изобретения, 11- на полезные модели, 1 – на программный продукт.

По итогам работы за 2020 год ученых СамГУПС поощрили наградами и памятными подарками от Федерального агентства железнодорожного транспорта, Самарской губернской думы, правительства Самарской области и руководства университета за достижения в области научной и инновационной деятельности.