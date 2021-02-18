Самарский депутат прокомментировал инициативу "Единой России" о защите гарантированного дохода

Александр Живайкин рассказал о новом законопроекте Единой России

Руководитель фракции "Единой России" в самарской губдуме Александр Живайкин прокомментировал инициативу партии о защите минимального гарантированного дохода. Напомним, что накануне проекты "ЕР" поддержал Владимир Путин. Законопроект готовятся рассмотреть в Госдуме. Александр Живайкин уточнил, что считает новый закон очень важным, ведь он поможет защитить пенсионеров, инвалидов - всех людей, которые и так живут за гранью бедности.

- Человек, попавший в сложную ситуацию из-за долгов, сможет определить один счет, на котором будет гарантированно сохраняться минимальный доход. Никто не арестует эти суммы, и это правильно, - подчеркнул глава фракции.

Он также заметил, что депутаты и так работают с такими вопросами на личных приемах и стараются помочь людям, оказавшимся в подобной проблемной ситуации. Тему защиты гарантированного дохода поднял прошлой осенью председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, она будет отражена в народной программе партии на выборах в Госдуму.