Военные в Поволжье стали меньше заниматься боевой подготовкой на улице из-за морозов

В сильные морозы военные меньше времени проводят на улице

В Центральном военном округе скорректировали программу подготовки военных из-за сильных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военные проводят меньше времени на воздухе, часть занятий проходит на компьютеризированных учебно-тренировочных комплексах с виртуальной реальностью. Тренируются военнослужащие в основном в спортивных залах.

На полигонах и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева личного состава. Для поддержания иммунитета солдатам дают лук и чеснок, а также сало, витаминные соки и салаты. На полигонах дополнительно дают горячий чай и бутерброды.