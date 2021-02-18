В Тольятти умер руководитель Чувашской автономии Алексей Глухов

Алексей Глухов 20 лет руководил Чувашской автономией в Тольятти

В Самарской области в среду 17 февраля, ушел из жизни председатель Совета старейшин Чувашской национально-культурной автономии Тольятти Алексей Гулхов. Он руководил Чувашской автономией в Тольятти на протяжении 20 лет.

Алексей Глухов родился в 1941 году в селе Байдеряково Шигонского района Самарской области. На протяжении 45 лет он работал в системе министерства энергетики РФ, из них 42 года - в Самарской области.

За время работы в Чувашской автономии он сумел объединить 13 тыс. чувашей, проживающих в Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе. По инициативе Глухова в 2005 году на базе Тольяттинской филармонии открыли городской центр национальных культур. При его участии проводились экскурсии для всех желающих по землям бывшей Волжской Булгарии, чьи памятники находятся в районе Муромского городка в Ставропольском районе.

Коллеги запомнили Алексея Глухова как принципиального человека, истинного патриота. Он был честным тружеником, умелым организатором, внес значительный вклад в сохранение чувашских традиций и культуры, его уважали и доверяли.

Алексей Глухов умер на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Петровича.