В Самарской области бесследно исчезла 17-летняя девушка в черном пуховике

Арину не могут найти уже две недели Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские Сергиевского района региона разыскивают 17-летнюю Арину Швиденко. Она без вести пропала две недели назад - 4 февраля 2021 года.

- Девушка покинула одно из социальных учреждений и до сих пор ее местонахождение не установлено. Отработаны все места возможного пребывания пропавшей, установлены и опрошены ее знакомые, ориентировка направлена во всех службы, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители также составили приметы девушки: на вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые ниже плеч, глаза голубого цвета. На момент исчезновения она была одета в черный пуховик ниже колен, светлую вязаную шапку, джинсы синего цвета и черные сапоги.

Оперативники просят всех, кто знает, где находится Арина, сообщить в ОМВД России по Сергиевскому району (Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. П. Ганюшина, 15) или телефонам: 8(84655)2-14-41, 112 - с мобильных федеральных операторов сотовой связи.