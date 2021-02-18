В Самарской области на посту около Зеленовки в иномарке нашли 400 гр героина

На посту около Зеленовки задержали молодого человека, который вез 400 гр героина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на посту около села Зеленовка полицейские нашли в иномарке 400 гр героина. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Машину остановили для проверки документов. Заметив, что водитель нервничает, полицейские приняли решение досмотреть автомобиль. В итоге за пластиковой вставкой козырька нашли 4 свертка, обмотанных черной изолентой. Как показала экспертиза, в пакетах был героин общей массой в 400 гр.

Водитель, которым был 23-летний уроженец одной из соседних республик, временно зарегистрированный в Москве, давать показания отказался. Сейчас он находится под стражей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, задержанному, если его вину докажут, грозит до 20 лет лишения свободы.