Болельщик "Крыльев Советов" пострадал в массовом ДТП на Ракитовском шоссе в Самаре

Дмитрий Мартынов не верит, что его машина будет восстановлена Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вчера днем, 17 февраля, серьезное ДТП произошло на пересечении улицы Олимпийской и Ракитовского шоссе в Самаре. Там столкнулись сразу три автомобиля. Не обошлось без пострадавших.

- Примерно в 15:10 38-летний водитель "Ауди 80" ехал по Ракитовскому шоссе и напротив дома № 28 по Олимпийской потерял рулевое управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Киа Рио", - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

"Киа" по инерции отбросило вправо - аккурат на грузовик иностранного производства, следовавший в попутном направлении. Как установили сотрудники ГИБДД, в момент аварии все были трезвыми.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. Госпитализирован 32-летний болельщик футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Мартынов. Он находился за рулем "Киа Рио".

- У меня травмы головы - сотрясение и рассечение. Чувствую себя нормально, но пару дней нужно в больнице полежать, - поделился Дмитрий с корреспондентом "КП-Самара".

Напомним, что Мартынов - участник резонансной истории, произошедшей летом прошлого года. Его оштрафовали и отстранили от посещения стадионов за снятую на матче "КС" - "Краснодар" маску. Обжаловать такое решение фанату с 20-летним стажем пока не удалось.