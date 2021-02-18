В Самарской области с начала пандемии умерли 900 заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 296 человек. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 45 694 человека. Из них вылечились 41 954 пациента, в том числе, 289 - за прошедшие сутки.

Зарегистрировано четыре новых смертельных случая. Всего из заразившихся умерли 900 человек.

В целом по стране за сутки зарегистрировали 13 447 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заболели порядка 4,1 млн человек.