Самарский врач, оформлявший инвалидность за деньги, оштрафован на 200 тысяч

В Самаре вынесли приговор врачу, который брал деньги за оформление инвалидности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор врачу-нейрохирургу, который требовал с граждан деньги за оформление инвалидности. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, врач действовал вместе с двумя сообщниками. Сообщники получали деньги и при необходимости, чтобы сделать необходимую справку, платили медработникам. Всего таким образом врач и его подельники получили порядка 2,7 млн рублей.

Как отмечают в следственном комитете, на сайте управления размещалось объявление, в котором граждан, пострадавших деятельности врача и сообщников, призывали рассказать о произошедшем. Таким образом, удалось выявить еще несколько эпизодов преступной деятельности.

По решению суда врач получил штраф в 200 тыс. рублей, а его сообщники – условные сроки заключения.