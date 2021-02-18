Самарский врач, оформлявший инвалидность за деньги, оштрафован на 200 тысяч

В Самаре вынесли приговор врачу, который брал деньги за оформление инвалидности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре вынесли приговор врачу-нейрохирургу, который требовал с граждан деньги за оформление инвалидности. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.
По данным следствия, врач действовал вместе с двумя сообщниками. Сообщники получали деньги и при необходимости, чтобы сделать необходимую справку, платили медработникам. Всего таким образом врач и его подельники получили порядка 2,7 млн рублей.
Как отмечают в следственном комитете, на сайте управления размещалось объявление, в котором граждан, пострадавших деятельности врача и сообщников, призывали рассказать о произошедшем. Таким образом, удалось выявить еще несколько эпизодов преступной деятельности.
По решению суда врач получил штраф в 200 тыс. рублей, а его сообщники – условные сроки заключения.