В Самарской области на пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

Пожарные тушили дом в Похвистневском районе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в Похвистневском районе произошел пожар в частном доме. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.
В селе Нижнеягодное горел частным дом на площади в 50 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21:45. На месте работали 6 человек личного состава и две единицы техники. Справится с огнем удалось в 23:02, когда было объявлено о ликвидации.
На месте происшествия обнаружили тело погибшего 69-летенего мужчины. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
Ранее сразу два серьезных пожара произошли в Самаре. В исторической части города на улице Самарской горели сараи, а на Магистральной тушили крупный пожар на рынке «Ракита».