В Самарской области на пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

Пожарные тушили дом в Похвистневском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в Похвистневском районе произошел пожар в частном доме. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

В селе Нижнеягодное горел частным дом на площади в 50 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21:45. На месте работали 6 человек личного состава и две единицы техники. Справится с огнем удалось в 23:02, когда было объявлено о ликвидации.

На месте происшествия обнаружили тело погибшего 69-летенего мужчины. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сразу два серьезных пожара произошли в Самаре. В исторической части города на улице Самарской горели сараи, а на Магистральной тушили крупный пожар на рынке «Ракита».