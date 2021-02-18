Лотерейный билет, тельняшка и шот: чем порадуют женщины самарцев на 23 февраля

Аналитики МТС выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля

Анализ собственных данных за февраль 2020 и 2021 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля – сувениры, лотерейные билеты и одежда, а проводить этот день жители региона предпочитают в кинотеатрах и барах.

День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг. Аналитики МТС выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Подарки защитникам: сувенир, лотерея и одежда

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в сувенирных магазинах – 59%. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет. На втором месте – лотерейные магазины – прирост 43%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины одежды – 33%.

Праздничные развлечения: кино и шот

Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в кинотеатры – количество покупок билетов здесь на 25% больше, чем в среднем в феврале. И практически такой же наплыв посетителей в барах, где количество транзакций на 23% выше по сравнению со средними показателями февраля.

Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 21% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 10%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Самарской области. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов.