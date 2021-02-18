Самарцы просят защитить Загородный парк и вернуть в него зимний спорт

Самарцы просят расширить возможности зимнего отдыха в Загородном парке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы просят защитить Загородный парк. Петицию с просьбой о реконструкции зимне-спортивной отрасли парка создал заведующий прокатом на лыжной базе, преподаватель катания на сноуборде Павел Миронов. За два дня петиция набрала уже более четырех сотен голосов.

- Я всеми силами пытаюсь восстановить работоспособность спортивной отросли парка, работу фуникулёра, аттракционов, спор площадок, - пишет Павел Миронов.

В частности, самарец высказал недовольство намерениями «спилить половину деревьев парка, убрать все лыжные трассы, единственный горнолыжный склон в центре города, с бесплатным доступом любого посетителя, превратить в простые обзорные площадки». Также неравнодушного горожанина беспокоит перспектива демонтажа расположенного на территории парка дореволюционного купеческого дома, строительства «туристической зоны, похожей на танцевальную площадку» и появления на территории парка большого количества кафе и фаст-фуда.

- Этот проект на 90% предусмотрен для развлечений и отдыха летнего сезона. А что мы будем делать в парке зимой? – пишет Павел.

Вместо этого самарец предлагает обустроить в парке учебную трассу для лыж и сноуборда вдоль фуникулёра, провести его полное техобслуживания, организовать освещение и другие меры безопасности, обустроить п левую сторону склона snow-парк (трамплины, трюковые перила, трапеции), организовать трассу для катания на беговых лыжах по всему парку.

В летний период Павел Миронов предлагает обустроить в Загородном парке каяк-школу под горнолыжным склоном, запустить социальный трамвайчик от памятника «Семья» до главного входа и провести полное техобслуживание всех аттракционов.

«КП-Самара» направила запрос региональным властям с просьбой прокомментировать планируемые проекты благоустройства Загородного парка. На момент публикации материала ответ получен не был.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

Подписать петицию можно здесь.