В Самарской области футболист украл телефон после матча

Любителю футбола грозит длительный срок заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани во время любительского футбольного матча один из игроков украл у другого телефон. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

После игры в полицию обратился один из футболистов, который приехал из Октябрьска. Он рассказал, что когда вернулся в раздевалку, то не обнаружил там своего телефона. Ущерб он оценил в 14 тыс. рублей.

Полицейские в поисках пропажи побывали в одном из ближайших ломбардов, где и нашли мобильник. Довольно быстро установили клиента, который принес телефон. Он рассказал, что мобильник его попросил сдать в ломбард знакомый. Как выяснилось, это был один из участников того же футбольного турнира. Он проходил мимо раздевалки, когда услышал звонок, и быстро решил украсть гаджет и продать.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, молодому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в Сызранский городской суд. Ущерб обвиняемый возместил полностью.