В Самарской области от коронавируса умерли 900 человек с начала пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки больше всего заразившихся коронавирусом нашли в Тольятти, где 80 новых случаев. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Самаре на этот раз 72 новых случая. В других городах и районах значительно меньше, не считая Самары и Тольятти, во главе списка Кинель-Черкасский районе, где 14, и Чапаевск, где 13.

За сутки в регионе четыре новых смертельных случая. Умерли две женщины в возрасте 40-ка и 72-х лет, а также двое мужчин 61-го и 66-ти лет, у всех были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 45 694 человек, из них вылечились 41 954 заболевших. Умерли 900 человек.