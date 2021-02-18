В Самаре сожгли партию паштета с чумой

Россельхознадзор дважды требовал от департамента утилизации, но действий не было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекция Россельхознадзора дважды направляла требования об уничтожении небезопасной продукции в адрес департамента ветеринарии, но власти бездействовали. Партию паштета с вирусом африканской чумы свиней утилизировали только после направления Управлением Россельхознадзора по Самарской области требования в адрес самого магазина, где реализовывалась продукция.

- Паштет с вирусом АЧС, привезенный из Белгорода, был сожжен в поселке Дубовый Умет, под контролем представителя Россельхознадзора, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Самарской области.

Напомним, что печеночный паштет был привезен в Самарскую область и распределен по торговым сетям Самары, а часть партии направили в Уфу. Во время мониторинга поступающей продукции было установлено, что вся партия паштета была заражена вирусом африканской чумы свиней и подлежала немедленному изъятию с прилавков.

Отметим, что АЧС не опасен для человека. Он может подвергать риску только домашних свиней и кабанов.

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