В Самаре сожгли партию паштета с чумой

Россельхознадзор дважды требовал от департамента утилизации, но действий не было
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Инспекция Россельхознадзора дважды направляла требования об уничтожении небезопасной продукции в адрес департамента ветеринарии, но власти бездействовали. Партию паштета с вирусом африканской чумы свиней утилизировали только после направления Управлением Россельхознадзора по Самарской области требования в адрес самого магазина, где реализовывалась продукция.
- Паштет с вирусом АЧС, привезенный из Белгорода, был сожжен в поселке Дубовый Умет, под контролем представителя Россельхознадзора, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Самарской области.
Напомним, что печеночный паштет был привезен в Самарскую область и распределен по торговым сетям Самары, а часть партии направили в Уфу. Во время мониторинга поступающей продукции было установлено, что вся партия паштета была заражена вирусом африканской чумы свиней и подлежала немедленному изъятию с прилавков.
Отметим, что АЧС не опасен для человека. Он может подвергать риску только домашних свиней и кабанов.
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