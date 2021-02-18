В Самарской области зарегистрировано более 45 тысяч самозанятых предпринимателей

Самозанятость в Самарской области набирает популярность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 января 2020 года в качестве самозанятых зарегистрировались более 45 тысяч граждан. Популярность специального налогового режима обеспечила быстрая регистрация через мобильный телефон, а также льготные налоговые ставки и удобное ведение бухгалтерии, где всю необходимую отчетность можно вести из дома.

- В основном, самозанятые – это физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность и незарегистрированные в качестве субъекта малого и среднего бизнеса. Однако среди них есть и индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных сотрудников, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Отметим, что некоторые ИП стали самозанятыми в конце года, сделав выбор в пользу этого специального налогового режима в качестве альтернативы ЕНВД, который перестал действовать с 1 января 2021 года. С этого времени самозанятые предприниматели, которые сотрудничают с физическим лицом, платят налог с доходов по льготной ставке 4%, а при работе с юридическими лицами – 6%.

Жительница Самары Ирина Завьялова создает украшения и бижутерию уже больше трех лет, но стала самозанятой только в начале 2020 года, сразу после того как в регионе стало возможно перейти на особый режим для индивидуальных предпринимателей. - Я сразу зарегистрировалась в мобильном приложении "Мой налог" и стала чувствовать себя комфортно и не бояться переводов на карту или подставных покупателей, - говорит Ирина.

Для самарчанки оформление ИП пока что недоступно из-за маленького бизнеса, поэтому быть самозанятым очень удобно и комфортно. По словам бизнес-леди, она самостоятельно контролирует свою работу, формирует отчеты и чеки, и при этом платит минимальный налог.

В Самарской области государственная поддержка самозанятых нарастает с каждым годом. Это организация всевозможных проектов и конкурсов, ярмарки и образовательные программы, создаются целые комплексы бизнес-услуг. В планах регионального правительства оказывать имущественную поддержку, с помощью чего самозанятые Самары смогут претендовать на льготную аренду коворкингов и офисных помещений в бизнес-инкубаторах. Кроме того, в ближайшее время самозанятым станут доступны льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области до 1 млн рублей