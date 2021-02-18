23 февраля в Самаре запустят салют

В честь 23 февраля в Самаре прогремит салют Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Вечером, 23 февраля 2021 года, в Самаре проведут салют в честь Дня защитника Отечества. Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) выпустят в небо над Волгой 800 фейерверков.

- Праздничное представление состоится на набережной реки Волги вечером 23 февраля. Из салютных пусковых установок 2А85 в небо выпустят 800 фейерверочных изделий. Звуковое сопровождение будут обеспечивать 122-мм гаубицы Д-30, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

В эту пятницу, 19 февраля, на Рощинском полигоне состоится тренировка артиллеристов, которые отработают порядок действий при выстрелах из орудий и пусков из салютных установок.

Самарцы с удовольствием отмечают День защитника Отечества. Десятки людей соберутся на набережной, чтобы завершить праздник красочным салютом. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности в общественных местах и носить маску. Кроме того, нужно соблюдать социальную дистанцию.

Если вы еще не решили, что подарить своему защитнику, то посмотрите на результаты исследования, которые мы опубликовали ранее. Там, мужчины рассказывают, что хотели бы получить в подарок на День защитника Отечества и что получали на самом деле.