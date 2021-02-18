Самарские таможенники изъяли 18 тыс. контрафактных детских футболок и пижам

Таможенники изъяли контрафактную детскую одежду. Фото - Самарская таможня

Самарские таможенники изъяли порядка 18 тыс. детских футболок и пижам, которые пытались незаконно ввезти в Россию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

Таможенники из мобильной группы в районе Маштаково задержали грузовик, который ехал из Казахстана. Он направлялся в Москву и вез детскую одежду. Как выяснилось, в грузовике находились - порядка 17 тыс. футболок и пижам с изображениями героев известных мультфильмов.

Как подтвердили правообладатели, они не давали разрешения для использования образов персонажей мультфильмов на этих футболках. Все футболки изъяты, в продажу они не попадут.