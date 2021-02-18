В Самарской области сохраняются сильные морозы

В Самарской области морозы не отступают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявлен желтый уровень опасности из-за сильных морозов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки по области возможно до -30 градусов. До конца недели морозы не ослабнут, днем будет от -14 до -22 градусов, ночью ожидается до -30 градусов. Такая холодная погода сохранится как минимум до воскресенья.

Морозная погода образовалась, поскольку северные ветры поставляют на Европейскую территорию России холодный арктический воздух. А наличие у земли полей повышенного атмосферного давления формирует погоду без осадков.