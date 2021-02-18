Сергей Корниленко сыграет прощальный матч за "Крылья Советов" на "Самара Арене"

Сергей Корниленко проведет прощальный матч на "Самара Арене"

Белорусский форвард Сергей Корниленко, сейчас занимающий пост спортивного директора "Крыльев Советов" проведет прощальный матч на стадионе "Самара Арена". Об этом говорится в сообщении команды.

Сергей Корниленко играл за "Крылья" с 2011 года и объявил о завершении карьеры в после сезона-2018/19. Карьеру игрока Корниленко начал в 2000-м году в Белоруссии, в России он также играл за "Томь", "Рубин" и "Зенит", который отдавал его в аренду английскому "Блэкпулу".

После завершения карьеры футболиста Корниленко вошел в тренерский штаб "Крыльев Советов", а затем стал спортивным директором команды.

Корниленко прошел медосмотр и будет внесен в заявку на весеннюю часть сезона.