Дмитрий Азаров провел видеоконференцию с общественниками Самарской области

На совещании присутствовали более 10 тысяч активистов из разных районов Самарской области Фото: Наталья АРТЯКОВА

В четверг, 18 февраля, в формате видеоконференции состоялось заседание общественных советов Самарской области. Жители районов задали свои вопросы по качеству обслуживания многоквартирных домов и частного сектора в прямом эфире. На встрече присутствовали активные жители Самарской области, представители ТОСов, главы районных администраций, мэр Самары Елена Лапушкина и губернатор Дмитрий Азаров.

- Прежде всего, такие встречи проводятся, чтобы услышать людей, понять, какие есть проблемы, и решить их, - сказал Дмитрий Азаров.

Встреча была посвящена вопросам организации ЖКХ в многоквартирных домах и частном секторе. Некоторые из общественников пожаловались губернатору на недобросовестную работу своих управляющих компаний. Например, представители жилого многоквартирного дома на улице Теннисной в Самаре отказались от услуг своей бывшей компании и создали свою собственную УК.

- Я считаю, что именно так должна работать общественная организация. Правительство должно и будет, в первую очередь, поддерживать своих активных граждан, - похвалил за инициативность ТОСа Дмитрий Азаров.

Также, одними из самых активных общественных организаций, являются жители поселка Зубчаниновка, которые ежегодно выигрывают гранды на благоустройство своего района. Журналист КП-Самара пообщался с представителем ТОСа, отвечающим за частный сектор поселка, Константиновой Зоей Дмитриевной, которая рассказала, как реализовываются губернаторские проекты в поселке.

- В прошлом году, активные жители поселка Зубчаниновка, смогли выиграть гранд губернаторского проекта «Содействие» на строительство трех детских площадок. В этом году мы подали заявки на большой проект, который требует большего финансирования. Наш проект сейчас рассматривается губернатором, - говорит Зоя Дмитриевна.

Как рассказала представитель ТОСа Зубчаниновки, общественники, совместно с главой района и компанией РКС, создали проект по подключению воды в частные дома. Этот проект подразумевает проведение водоснабжения не полностью на личные деньги собственника дома, а с поддержкой государства. Губернаторский проект «Содействие» может помочь в реализации задуманного. В настоящее время заявка была подана на рассмотрение.