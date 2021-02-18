Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Дмитрий Азаров провел видеоконференцию с общественниками Самарской области

Представители ТОСов задали губернатору волнующие их вопросы по ЖКХ
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
На совещании присутствовали более 10 тысяч активистов из разных районов Самарской области

На совещании присутствовали более 10 тысяч активистов из разных районов Самарской области

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В четверг, 18 февраля, в формате видеоконференции состоялось заседание общественных советов Самарской области. Жители районов задали свои вопросы по качеству обслуживания многоквартирных домов и частного сектора в прямом эфире. На встрече присутствовали активные жители Самарской области, представители ТОСов, главы районных администраций, мэр Самары Елена Лапушкина и губернатор Дмитрий Азаров.

- Прежде всего, такие встречи проводятся, чтобы услышать людей, понять, какие есть проблемы, и решить их, - сказал Дмитрий Азаров.

Встреча была посвящена вопросам организации ЖКХ в многоквартирных домах и частном секторе. Некоторые из общественников пожаловались губернатору на недобросовестную работу своих управляющих компаний. Например, представители жилого многоквартирного дома на улице Теннисной в Самаре отказались от услуг своей бывшей компании и создали свою собственную УК.

- Я считаю, что именно так должна работать общественная организация. Правительство должно и будет, в первую очередь, поддерживать своих активных граждан, - похвалил за инициативность ТОСа Дмитрий Азаров.

Также, одними из самых активных общественных организаций, являются жители поселка Зубчаниновка, которые ежегодно выигрывают гранды на благоустройство своего района. Журналист КП-Самара пообщался с представителем ТОСа, отвечающим за частный сектор поселка, Константиновой Зоей Дмитриевной, которая рассказала, как реализовываются губернаторские проекты в поселке.

- В прошлом году, активные жители поселка Зубчаниновка, смогли выиграть гранд губернаторского проекта «Содействие» на строительство трех детских площадок. В этом году мы подали заявки на большой проект, который требует большего финансирования. Наш проект сейчас рассматривается губернатором, - говорит Зоя Дмитриевна.

Как рассказала представитель ТОСа Зубчаниновки, общественники, совместно с главой района и компанией РКС, создали проект по подключению воды в частные дома. Этот проект подразумевает проведение водоснабжения не полностью на личные деньги собственника дома, а с поддержкой государства. Губернаторский проект «Содействие» может помочь в реализации задуманного. В настоящее время заявка была подана на рассмотрение.