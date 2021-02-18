В Тольятти не освоили 21 млн рублей на покупку квартир сиротам, возбуждено дело

Следователи проверяют, почему сиротам в Тольятти не покупали квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти городская администрация не освоила 21 млн рублей на покупку квартир сиротам, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, чиновники должны были купить квартиры детям-сиротам на выделенные средства, однако, по ходу почти целого года этого не делалось. В итоге был фактически сорван план по обеспечению жильем сирот. Это, в том числе, стало одной из причин, по которым в отставку уходит глава города Сергей Анташев.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют, что могло стать причиной произошедшего.