Начальник самарского ФГУП заработал более миллиона рублей на незаконной аренде нежилых помещений

Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы от 8 до 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении начальника центрального материального склада «Управления производственно – технологической комплектации № 522» Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно – строительное управление №5», который получил взятку более 1 миллиона рублей за незаконную сдачу в аренду нежилых помещений предприятия.

- По версии следствия, в период с 2015 года по 2020 год подозреваемый предоставил нежилые помещения ФГУП на общую сумму более 1 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе СКР по Самарской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». В настоящее время расследование уголовного дело, при сопровождении ГУ МВД по Самарской области, продолжается.

Напомним, что в начале недели на всю Самару прогремел арест бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Офицера подозревают в получении взятки автомобилем "Нива" от членов ОПГ "Законовские". Суд постановил арестовать Хомских на 2 месяца, однако его адвокат с этим не согласился.