Эксперты оценили цифровизацию здравоохранения Самарской области

Цифровизация здравоохранения достигла значительных высот

Самарская область заняла место в первой половине рейтинга регионов по цифровой зрелости здравоохранения. Уровень этого показателя оценивали по нескольким критериям. Так, эксперты рассматривали, насколько много сотрудников отрасли имеют автоматизированное рабочее место, как много медицинских информационных систем внедрено, насколько активно предоставляются электронные услуги и сервисы на портале Госуслуг.

- Это одна из самых важных и чувствительных сфер из всех социально-значимых отраслей. От ее качественной работы зависит жизнь и здоровье каждого. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки, - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сейчас в России разрабатывают стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Региональные стратегии в этом направлении должны принять до 1 сентября 2021 года.